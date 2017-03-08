Türk, Rus ve ABD’li komutanlar Antalya’da bölgesel güvenliği masaya yatırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Mart () – Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları’nın Antalya’daki üçlü toplantıda Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik konularını görüştükleri bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “7 Mart 2017’de Antalya’da Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford’un katılımıyla üçlü görüşme düzenlendi. Görüşmede Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişi yapıldı” denildi.

Ayrıca, tüm terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelenin veriminin artırılması çerçevesinde Suriye’de terörle mücadelenin durumu görüşüldü. Tüm taraflar operasyonlar sırasında olumsuz olayların önlenmesi için önlemler alınmasının öneminin de altını çizdiler.