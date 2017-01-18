Türk-Rus uçakları Halep’te ortak operasyon düzenledi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Halep'te IŞİD teröristlerine karşı ilk ortak hava operasyonunu düzenlediklerini açıkladı.36 Noktaya Düzenlendiİnterfaks'ta yer alan habere göre, Rudskoy şunları söyledi: "Suriye tarafıyla onaylanmış hava operasyonuna Rusya Hava Kuvvetleri'nin 4 adet Su-24M, 4 adet Su-25 ve bir adet Su-34 dahil olmak üzere 9 savaş uçağı, Türkiye Hava Kuvvetleri'nin 4 adet F-16 ve 4 adet F-4 uçakları dahil edildi. Operasyonda toplam 36 nokta yer alıyor" dedi.Rudskoy, IŞİD'e karşı düzenlenen ilk operasyonun Rusya ve Türkiye'nin hava kuvvetlerinin ortak eylemlerinin etkinliğini gösterdiğini ifade etti.Ayrıca, Rudskoy Rus uçaklarının Deyrizor'da Suriye birliklerine IŞİD teröristlerinin saldırılarını püskürtmelerine yardımcı olduklarını söyledi.