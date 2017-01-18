Türk-Rus uçakları Halep’te ortak operasyon düzenledi
Rus Interfax Haber Ajansı’nda yer alan bilgiye göre Türk Rus uçakları El Bab’da ortak operasyon düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu hava operasyonu Suriyeli yetkililerle varılan uzlaşı sonrası gerçekleştirildi. ...
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:20
Rus Interfax Haber Ajansı’nda yer alan bilgiye göre Türk Rus uçakları El Bab’da ortak operasyon düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu hava operasyonu Suriyeli yetkililerle varılan uzlaşı sonrası gerçekleştirildi.
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