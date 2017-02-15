Türk Organik Gıdaları, Nürnberg'de düzenlenen Organik Gıdalar Fuarı’nda

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Şubat ( ) – Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Organik Gıdalar Fuarı’nda (BIOFACH 2017) 20’si Ege İhracatçılar Birliği bünyesinde olmak üzere 31 Türk firması yer aldı.

Nürnberg kentinde yapılan ve 18 Şubat tarihine kadar sürecek olan dünyanın önde gelen uluslararası Organik Gıdalar Fuarı ( BİOFACH 2017 ) kapılarını ziyaretçilere açtı. Her yıl 48 bin uzman ziyaretçinin uğrak yeri olan Fuar’da,Türkiye, Ege İhracatlar birliği bünyesindeki 20 firma haricinde, 11 müstakil Türk firması da yer aldı. 88 Ülkeden 2785 firmanın yer aldığı fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ de ziyaret ederek, Türk stantlarını tek tek gezdi ve ilgililerden bilgi aldı.

Namsal Firması Genel Müdürü Ömer Faruk Kuşçulu, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek, dondurulmuş meyve ve sebze ürettiklerini dile getirdi. Kuşçulu, üretimin yüzde 50’sini ihraç ettikleri bilgisini verdi.

Ege İhracatçılar Birliği yönetim kurulu başkanı ve Işık Organik firması sahibi Mehmet Ali Işık, “1989 yılından itibaren üretime başladık. 30 yılın üzerinde tarım üretimine devam ediyoruz. Türkiye de üretim de bu şekilde olmuştur. Türkiye’de ilk organize ürün yapan firmayız. kuru meyve, üzüm kayısı, incir, bizin geleneksel ürünlerimizdir. Türkiye, şu an, kuru meyve üzerinde dünya piyasasında en fazla kuru meyve sağlayan ülkedir.” dedi.

Ege İhracatlar Birliği temsilcisi Gökay Çelikli ise, geçen yıl 16 firma ile fuarda yer aldıklarını söyledi ve ekledi, “Bu yıl firma sayımız 20’ye ulaştı. Standımız, devamlı büyüyor. Bu da ihracatımıza yansıyor. Yine geçen yıl 400 milyon Organik tarım ihracatı yaptık. Tarım gıda ürünleri olarak, Türkiye çapında 20 milyar doları buluyor. Bunu 40 milyara çıkarmaya çalışıyoruz. 2013 yılında ise, organik ürün ihracat hedefimizde iki buçuk milyar dolar bulunuyor.”



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Ömer Faruk Kuşçul ’ya konuşuyor

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