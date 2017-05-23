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Türk makineleri, Moskova’da yoğun ilgi gördü

Moskova, 23 Mayıs, () - Rusya’da gerçekleştirilen metal işleme fuarı Metalloobrabotka’da Türk makinelerine yoğun ilgi gösterildi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, yaptığı yazılı açıklamada, Moskova’da...

Türk makineleri, Moskova’da yoğun ilgi gördü

Moskova, 23 Mayıs, () - Rusya’da gerçekleştirilen metal işleme fuarı Metalloobrabotka’da Türk makinelerine yoğun ilgi gösterildi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, yaptığı yazılı açıklamada, Moskova’da 30 ülkeden 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin makinecilerinin ülkeyi başarıyla temsil ettiğini bildirdi.

Rusya ile ekonomik iş birliğinin artmasının iki ülkenin de yararına olduğunu aktaran Dalgakıran, Moskova’da önemli iş fırsatları bulunduğunu kaydetti.

Dalgakıran, makine sektöründeki profesyonellerin katıldığı, kesme, şekillendirme, döküm ve kaynak yapabilen metal makineler, kesici uçlar, kaplama ve ısıl işlem ekipmanlar, test cihazları ve ekipmanları alanında son teknolojilerin sergilendiği fuarda Türk makinelerinin dünyanın dört bir yanından katılımcıların beğenisine sunulduğunu aktardı.

Fuardaki çalışmalarının Türkiye’nin dış pazarlardaki etkinliğine katkı sağlayacağının altını çizen Dalgakıran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rusya, ihracat stratejimiz içinde önemli bir ticaret ortağı. İki ülke arasında önemli fırsat alanları var. Ekonomik ilişkilerimizin tekrar hareketlendiği Rusya’da katıldığımız bu fuarda çok iyi ağırlandık. Türk makineleri ilgi odağı oldu. Türkiye’nin makinecileri olarak, üretilen makinelerin kalitesi, teknolojisi ve hizmet anlayışıyla kendini dünyaya kanıtlamış rekabetçi bir sektörüz. Rusya gibi stratejik bir pazarı en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş ülkeden biri yapacak potansiyele sahibiz. Moskova’da Türk sanayisini başarıyla temsil eden sektörümüzün, geliştirdiği yeni iş birlikleriyle ihracatımıza katkı yapacağı görüşündeyim.”

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