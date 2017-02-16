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Türk kızının tarım robotu dünya ikincisi oldu

Tayvan, 16 Şubat () - Tayvan’da, 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Taiwan International Science Fair'de Türkiye’yi temsil eden Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler, “TohumBot” adını verdiği "Tarımsal Uygulamalar için Düşük...

Türk kızının tarım robotu dünya ikincisi oldu

Tayvan, 16 Şubat () - Tayvan’da, 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Taiwan International Science Fair'de Türkiye’yi temsil eden Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler, “TohumBot” adını verdiği "Tarımsal Uygulamalar için Düşük Maliyetli Yarı - Otonom Mobil Robot” adlı projesiyle dünya ikincisi oldu. Alara Güler’in geliştirdiği TohumBot, özellikle küçük ve orta ölçekli insansız bahçe tarımı alanlarında kullanılacak. TohumBot, aynı işi daha az insan gücü, maliyet ve zamanda gerçekleştirerek tarım sektöründe verimi arttıracak. Taipei Türk Ticaret Ofisi İkinci Katibi Erhan Gülmez ile Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chu’nun da katıldığı törenle ödülünü alan Alara Güler, dünyanın elektronik devlerinden Tayvan’da böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, insanlık adına yararlı işler yapmak için bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Proje danışmanlığını kimya öğretmeni Talha Kılıç’ın yaptığı Alara Güler’e Tayvan’da yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir eşlik etti.

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