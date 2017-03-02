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Türk Eximbank ihracata desteğini artırıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım finans çevreleri ile bir dizi temas için geldiği Londra’da bankanın ihracatçılara kullandıracağı kredilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupalı Türk Markalar Birliği, Londra’nın...

Türk Eximbank ihracata desteğini artırıyor
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım finans çevreleri ile bir dizi temas için geldiği Londra’da bankanın ihracatçılara kullandıracağı kredilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupalı Türk Markalar Birliği, Londra’nın Islington ilçesindeki Mem & Laz Restaurant’ta, Türkiye ile ticaret yapan İngiltere’deki girişimcilerle Türk Eximbank yöneticilerini bir araya getirdi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, eşi Nevin Yıldırım, Bankanın Uluslararası İlişkiler ve Reassürans Müdürü Banu Erkök, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu, İş Bankası Londra Şube Müdürü Engin Topaloğlu, Edmonton Şube Müdürü Kutan Kudret, ev tekstili, lojistik, gıda, finans, restoran, ve farklı sektör temsilcilerinin katıldığı yemekli toplantıya ATMB Başkanı Cafer Mahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Toplantıda konuşan Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ı konuk etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurtdışındaki ihracatçılar bankanın hedefi olmalı

Konuşmasında bu ve benzeri programları önümüzdeki dönem daha da sıklaştırarak, Türkiye’nin ihracatında pay sahibi olan Avrupa’daki ithalatçı Türk firmalarının banka imkanlarından daha etkin şekilde yararlanması için çaba sarf edeceklerini kaydeden Mahiroğlu, yurtdışındaki küçük ve orta ölçekli Türk firmalarının, Türkiye’den ithalat yaparken karşılaştığı finans sorunlarının çözümünde Türk Eximbank’ın imkanlarından yararlanmak istediklerinin altını çizdi.

Etkinlikte konuşan Genel Müdür Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın ihracatı finanse etme oranına göre dünya çapındaki Eximbanklar arasında Güney Kore'nin ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Şu anda ihracatçılarımızın yüzde 26'sına destek sağlayarak Güney Kore'nin ardından dünyadaki ihracatçısını en çok destekleyen Eximbank konumundayız. 2017'nin sonuna kadar onları da geride bırakarak birinci sırada yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmasında Türk Eximbank'ın sağladığı desteklerin, ihracatçıyla direkt buluşarak daha da yaygın hale getirileceğine işaret eden Yıldırım, "Türk Eximbank şu anda Türk Bankacılık Sistemi aracılığıyla ihracatçıya hizmet veriyor. Bizler en kısa sürede şubelerimizi artırarak ihracatçılarımıza aracısız hizmet sunacağız. Bu noktadan sonra desteklerimizin daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Türkiye'deki 65 bin ihracatçının hepsiyle çalışarak onları olanaklarımızdan yararlandırmak istiyoruz. Türkiye’den ithalat yapan Avrupa’daki Türk firmalarına da finans desteği sağlayabiliriz” diye konuştu.

Toplam ihracatın yüzde 26’sını destekliyoruz

Adnan Yıldırım Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredinin arttığına vurgu yaptı. Türkiye'nin 2016'da yaptığı toplam ihracatın yüzde 23'ünü desteklediklerini belirten Yıldırım, "Bunun 3'te 2'si kredi, diğer kısmı sigorta destekleri. 2017 yılında toplam ihracata verdiğimiz desteği yüzde 26 yapmak istiyoruz. 2017'de 40 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Yıldırım, bankaların ticari kredilerinin azaldığı dönemde, Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredinin arttığının altını çizerek, kredi olanağı artırılan Türk Eximbank'ın ihracatçılar açısından vazgeçilmez hale geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin 2016'da yaptığı toplam ihracatın yüzde 23'ünü desteklediklerini belirten Yıldırım sözlerini, "Bunun 3'te 2 si kredi, diğer kısmı sigorta destekleri. 2017 yılında toplam ihracata verdiğimiz desteği yüzde 26 yapmak istiyoruz. Yılsonu itibarıyla ile 33 milyar dolarla kapattığımız desteği, 2017'de 40 milyar dolara çıkaracağız. Türk Eximbank'ı olarak dünyadaki eximbanklar arasında iyi bir yerdeyiz. Toplam ihracatın yüzde 23'ünü verdiğimiz destekle Güney Kore Eximbank'mdan sonra ikinci sıradayız" diye tamamladı.

Toplantıda, farklı sektör temsilcisi işadamları Yıldırım’a kendi karşılaştıkları sorunları aktararak, Türk Eximbank’ın finans desteğinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgi edindiler.

 

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