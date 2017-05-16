Türk domatesleri için görüşmeler başladı

Siyamend Kaçmaz/ Moskova, 16 Mayıs, (9- Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç’in talimatı üzerine bakanlıklar ve üreticiler domates ambargosunu kaldırma yollarını görüşmeye başladılar.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre, Rus İzvestiya gazetesi yaptığı haberde, Hükümet Türk domateslerinin sevkiyatına getirilen yasağın kaldırılması için mümkün senaryoları değerlendirmeye başladı. Dün 15 Mayıs’ta Tarım Bakanlığı Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç’in talimatı üzerine bu konunun ele alındığı toplantı düzenledi.

Görüşmede önde gelen Rus domates üreticileri ve bakanlıkların temsilcileri, Rus pazarının Türk üreticilere ne şekilde açılması gerektiğini değerlendirdiler. Ay sonuna kadar yasakların kaldırılması konusu çözüme kavuşabilir.

Tarım Bakanı Yardımcısı Yelena Astrahantseva 15 Mayıs’ta “Türkiye Cumhuriyeti’nden domateslerin Rusya’ya sevkiyatın düzenlenmesi konusu”na ilişkin toplantı düzenledi. Ekokultura ve Voljskiy gibi büyük Rus üreticileri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomik Bakanlığı, Federal Gümrük Servisi, Perakende Ticaret Şirketi Derneği ve Ulusal Sebze ve Meyve Birliği temsilcileri bu yasağın nasıl kaldırılacağını ele aldılar.

Astrahantseva’nın danışmanı Andrey Kuçerov İzvestiya’ya bu toplantının gerçekleştiğini doğruladı, fakat başka açıklama yapmaktan kaçındı.

Toplantıda bulunan Ulusal Sebze ve Meyve Birliği Başkanı Sergey Korolev, “Toplantıda Türk domateslerine uygulanan yaptırımın kaldırılması konusu görüşüldü. Bunların Rus üreticilere zarar vermeden ne şekilde kaldırılacağını konuştuk. Ay sonuna kadar bu çözüme ulaşabilir. Yaptırımların kısmen kaldırılması, Rus pazarının Türk domatesleri için Haziran ayından Ekim ayına kadar açılması planlanıyor. Tam da bu zamanda Rusya kendi hasatını topluyor” dedi.

Ekokultura şirketi Satış Departmanı Başkanı Larisa Yerina, Türk domateslerinin Rus pazarına girişine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Bizim şirketimizin tavrı yasakların devam ettirilmesi yönünde. Haziran’dan Ekim ayına kadar pazarımızda yeterli domates var, fiyatlar bu süreçte çok düşük. Temmuz’da 60 ruble, Ağustos’ta 30 ruble oluyor. Türk domateslerini Rus pazarına alırsak bu fazlalık yaratacak. Ayrıca biz Türk üreticilerle rakip değiliz” dedi

AKORT Başkanı İlya Lomakin-Rumyantsev, tüketici piyasasının işlev koşullarının güçlü olmasından yana olduğunu belirterek başka açıklama yapmaktan kaçındı. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise bir açıklama yapmadı.