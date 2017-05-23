Türk doktorun çığır açan tüp bebek yöntemi; bağışıklık sistemini yavaşlatarak gebelik şansı iki katına çıkabilir

Londra / Farub Zabçı, 23 Mayıs () - İngiltere'nin yüksek tirajlı bulvar gazetelerinden Sunday Mirror, 3 Nisan pazar günü iki sayfasını Prenses Diana’nın açtığı Liverpool Kadın Hastanesi Tüp Bebek Bölümünün başı Türk Doktor Rafet Gazvani'nin IVF - tüp bebek tedavisinde çığır açan tanı ve tedavi yöntemi ile kazandığı başarılarına ayırdı.

Liverpool Üniversitesi IVF Ünitesi Başhekimi Dr. Rafet Gazvani'nin başında olduğu araştırma grubunun geliştirdiği test ile kendiliğinden ya da tüp bebek tedavisi ile gebe kalamayan hastaların, hatta sıklıkla düşük yapan kadınların başarı ile gebe kalma şansı iki katına çıkıyor.

Dr. Rafet Gazvani'nin yöntemine sayfalarına taşıyan gazete bu yöntemin kısırlık ve düşükle mücadeledeki önemine ve hastaların önünde açtığı yeni ufuklara dikkat çekti.

Laila Rose’a kavuşarak ıstıraplarına son verme arayışındaki ailenin mutluluğunu vurgulayan Sunday Mirror, Almanya’da doğumlu Perihan ile Londralı Christopher Carledge’in 10 aylık kız çocuklarının mutluluk fotoğraflarını “3 ülke, 6 yıl ve tüm hayatımız boyunca bebek sahibi olmak için para biriktirdik” başlıklı haberde yayınladı. Almanya’da mühendislik yaparlarken tanışıp evlenen çiftin Almanya’da, İngiltere’de ve ABD’de çok doktor denedikleri, sonunda Liverpool’da Tüp Bebek Ünitesinin başındaki Dr Rafet Gazvani sayesinde çocuk sahibi olabildiklerine dikkat çekildi.

40 yaşındaki Perihan Carledge Laila Rose’a sahip olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken IVF testlerine 2010 yılında Almanya’da başladıkları kaydedildi.

Dr. Gazvani'ye göre bağışıklık sisteminin en önemli parçası olan Natural Killer (NK) yani Doğal Öldürücü hücreler normal fonksiyonlarının bir parçası olarak vücuda giren bütün yabancı hücrelere ve maddelere saldırır ve onları yok eder. Bu NK hücreler rahim içerisinde de mevcuttur. Normal gebelik süresince yabancı hücrelerden yapılmış olmasına rağmen embriyo bu öldürücü hücreler tarafından rahatsız edilmez. Böylece rahime rahatça yerleşme fırsatı bulur.

Bazı kadınların bağışıklık sistemi aşırı güçlü ve duyarlı olup rahim içindeki NK hücresi aktivitesi de buna bağlı olarak aşırı yüksektir. Böyle durumlarda rahime yerleşmeye çalışan embriyo yabancı istilacı olarak tanınacağı icin öldürücü NK hücreleri tarafından saldırıya uğrar. Bu durumda normal bir embriyonun yaşama ihtimali kalmaz. Bazı olağanüstü durumlarda çok güçlü bir embryo belki yaşama sansı bulabilir ya da bir süre yaşarsa gebelik erken düşükle sonuçlanabilir.

Tedaviyi gerçekleştiren Dr. Gazvani, “Perihan ve Chris Cartledge, çok genç yaşlardan itibaren en az 6 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için tedavi olan bir çift. Bu süre boyunca Almanya, Amerika ve Türkiye’de 6 yıl tüp bebek tedavisi görmüşlerdi. Perihan Hanım 39 yaşında iken bana Londra, Harley Street' deki muayenehaneme bir tavsiye üzerine geldiler. Otuz dokuz yaş biraz geç olmasına rağmen Perihan Hanım'ın geçmiş tedavilere verdiği cevap bana gelecek için umut verdi. O zamana kadar kimsenin ilgilenmediği bir konu üzerinde kendileri ile detaylı olarak konuştum ve IVF tedavisinden önce kendisine Liverpool Üniversitesi'nde geliştirdiğimiz NK hücre testini rahim içi dokusunda (endometrium) yapmamızı önerdim. Bu testin kanda yapılan benzerlerinin ayni olmayacağını da kendilerine anlattım.

Perihan Hanım’ın test sonuçları çok yüksek çıktığında kendilerine bu şartlarda gebe kalmasının çok zor olacağını anlattım. Rahim içindeki yüksek sayı ve potansiyeldeki öldürücü NK hücreleri içeri konulacak embriyoları derhal etkisiz hale getirecek ve öldürecek kadar güçlü idi. Buna rağmen eğer tedavi edersek IVF sonucundan ümitli olabileceğimizi çünkü NK hücre aktivitesini özel bir serumla bastırabileceğimizi anlattım. Böylece normal IVF prosedüründen sonra, embriyo rahim içine transfer edilmeden önce serumla Perihan Hanım’ın bağışıklık sistemini geçici olarak yavaşlatarak rahim içi yaşam şartlarını rahatlatma yoluna gittik.

Perihan Hanım beklediğimiz gibi tedaviye çok iyi cevap verdi ve sağlıklı embriyolar gelişti. Laila Rose problemsiz bir gebelik sonucu doğduğu gibi çiftin sağlıklı olan diğer embriyoları da dondurularak gelecekte kullanılmak üzere saklandı.

Bu şekilde teşhis ve tedavisini yaptığımız, giderek bebek sahibi olan daha önce başarısız olmuş yüzlerce hastamız var. Bu çiftlerin başarılı gebelik oranları normal oranların iki misli civarında. Su anda bizim elimizdeki verilerin sağlamlığına güvenerek uluslararası bir araştırma programı hazırlanmakta. Bu araştırmanın sonuçlarına göre yakında bu NK testinin gebe kalmak isteyen ya da düşük yapan her kadına daha ilk aşamalarda yapılması mümkün olabilir.” dedi.

Dr. Rafet Gazvani Liverpool Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve IVF Ünitesi Başhekimi olarak görevine devam ederken Türk hastalarını genellikle ünlü Londra, Harley Street'deki muayenehanesinde kabul ediyor.