Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı

Taner Tüzün / Nürnberg, 5 Şubat () - Nürnberg’in tanınmış Türk doktorlarından Dr. Meftuni Güngör, 5’i doktor odası olmak üzere 28 odalı ve 525 metrekarelik yeni kliniğini, T.C. Nürnberg başkonsolosunun da katıldığı resepsiyonla hizmete soktu.

Nürnberg’in Güney bölgesindeki Wölckernstr'da yer alan yeni muayenehanenin açılış kokteyline Nürnberg’in sağlık sektörü ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. T.C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Nürnberg eski başkonsoloslarından olan Büyükelçi Mehmet Selim Kartal ve eşi, Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Kır (SPD), sivil toplum örgütleri temsilcileri, işadamları ve 100’e yakın seçkin davetli açılış kokteylinde yer aldı.

Katılımcılara teşekkür eden Dr. M.D. Meftuni Güngör, "Özellikle beni zor günlerimde yalnız bırakmayan eşime, ekibime ve dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.

Başkonsolos Kül: Bu başarı bizim 50 yılda nereye geldiğimizi gösteriyor

Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, yeni yerinde hizmete giren kliniğin Nürnberg için çok önemli olduğunu, böyle bir yatırıma imza atan Dr. Meftuni Güngör ve ekibini kutladığını söyledi. Kül, “Bu başarı bizim 50 yılda nereye geldiğimizi gösteriyor. Muayenehane Türk toplumuna Türkçe hizmet imkanı sunuyor. Diğer toplumlara da hizmet vereceğini bilmek bizi çok mutlu ediyor“ dedi.

Çok eskiden tanıştığı arkadaşı Dr. Meftuni Güngör’ü bu mutlu gününde yalnız bırakmamak için Fransa’daki tatilini yarına kesip Nürnberg’e geldiğini ifade eden Ankara Merkez görevli Büyükelçi Mehmet Selim Kartal, tüm ekibe başarılarının devamını diledi.

525 metrekare büyüklüğündeki yeni muayenehane de beş doktor ile birlikte 10 doktor yardımcısı görev yapacak. Davette hazır bulunan tanınmış sanatçı Muhsin Omurca küçük bir komedi gösterisinde bulundu.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

-Genel görünüş

-Çalışanlar toplu halde

-Meftuni Güngör'ün konuşması

-Muhsin Omurca'nın gösterisi

-Yavuz Kül'ün konuşması