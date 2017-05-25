Türk Büyükelçiliği önündeki arbedeye dair tasarı ABD Kongresi'ne sunuldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde, Erdoğan’ın korumalarının da karıştığı kavgayı kınayan ve sorumluların adalet önüne çıkarılması ve benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten karar tasarısı ABD Kongresi’ne sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ile Demokrat Partili üye Whip Steny Hoyer tarafından hazırlanan tasarı Dış İlişkiler Komisyonu’nda bugün ele alınacak.

Başkent Washington’da, Erdoğan’ın 16 Mayıs’taki ziyareti sırasında Türk Büyükelçi’nin konutu önünde barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanıldığı savunulan 354 sayılı tasarıda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.



Yazılı olarak sunulan tasarıda şu görüşlere yer verildi: ‘Amerikan topraklarında Türk güvenlik güçleri tarafından barışçıl protestoculara herhangi bir kışkırtma olmadan saldırılmasının yanıtsız kalmaması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini net olarak ortaya koymak için, iki parti ortak olarak bu tasarıyı sunuyoruz. Protestoculara karşı girişilen saldırı, Erdoğan hükümetinin benzer davranışlarının bir örneğini oluşturuyor. Bu baskı ideolojisi, demokrasi ve temel haklar konusunda, tam tersini uygulamak isteyenlerden korumak için kurulan NATO güçleri arasında tehlikeli bir mesaj gönderiyor.

Bu eğilimi tümüyle ortadan kaldırmalıyız ve ABD’nin insanların iktidarlara karşı şiddet içermeyen yollarla seslerini yükseltme hakkını engellemeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini net olarak vurgulamalıyız’.

Tasarıda, Erdoğan’ın olay anının hiçbir aşamasında tehlike altında olmadığı öne sürülüyor ve Cumhurbaşkanı’nın korumalarının ABD topraklarında üçüncü kez şiddet eylemine karıştığına değiniliyor.

Tasarıda ayrıca, barışçıl protestocuları şiddetle bastırma çabalarında talimat veren, idare eden ya da katılan tüm Türk görevlilerin ABD yasaları uyarınca yargılanmaları gerektiği de belirtiliyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden PKK yandaşları ile Erdoğan destekçileri ve korumaları arasında çıkan kavgayı, Erdoğan bir süre makam aracından izlemişti.