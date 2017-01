Türk Başkonsolosluğuna saldıran Saramati'nin ailesi, Türkiye'den özür diledi

28 Kasım 2016 tarihinde Kosova'nın tek Başkonsolosluğu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen molotoflu saldırının ardından yaklaşık 2 aydır gözaltında olan aynı aileden gençlerin ailesi aracılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına seslenerek oğullarının affedilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dileyen aile, Türkiye'nin her zaman Kosova halkının dostu olduğunu söyledi. muhabirine açıklamalarda bulunan gençlerin babası Bafti Saramati, "Bir baba olarak evlatlarımın saldırıyı gerçekleştirmiş olmalarından dolayı çok üzgünüm. Bu yaşanan olay bizi ailece derinden üzmüştür. Gerçekleşen saldırı nedeniyle Saramati ailesi olarak Türkiye Cumhuriyetinden ve Türk kardeşlerimizden özür dileriz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman biz Kosova halkın yanında olmuştur. Bu yapılan saldırı istem dışı bir olaydır. Ailemizde bile Türk gelinimiz var. Biz her zaman kardeşiz. Saldırının gerçekleştiği gün öncesi, bazı Arnavut medyalarında kışkırtıcı haberler çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı dolayısıyla çocuklarımız da etkilendi ve istem dışı bu saldırıyı düzenlediler. Saldırının gerçekleştiği akşam çocuklar binanın Türk Başkonsolosluğu olduğunu bilmiyorlarmış, ancak saldırı sonrası binanın Türk Başkonsolosluğu olduğunu öğrendiklerinde çok pişman olmuşlar. Son olarak bir kez daha Türk devletinden bir baba olarak özür diliyor, çocuklarımızı affetmelerini bekliyoruz" dedi.Saldırganların dedesi Hamdi Saramati de, torunlarının böyle bir saldırıya bulaşmış olmalarından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. "Biz Arnavut halkı olarak her daim Türk halkıyla kardeşçe birlikte yaşayan bir toplumuz" diyen Saramati, "Torunlarım maalesef o gün bazı kışkırtıcı haberlerden etkilenerek böyle bir girişime kalkıştılar. Şu an tutuklu olan torunlarım da bu olaydan dolayı çok üzgünler. Hani sorsanız neden yaptınız, pişmanız diyecekler. Ben olsun, dedelerim olsun her daim Türk halkıyla kardeşçe ve huzur içerisinde yaşamışız ve her zaman da yaşayacağız. Bizim evlatlarımız Türkiye'de eğitim görüyor, burada da Türk akrabalarımız var. Bir kez daha bir dede olarak torunlarım adına hem Kosova hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dileyerek, torunlarımın affedilmesini rica ediyorum. Bize bu büyüklüğü göstermelerini istiyorum' ifadelerini kullandı.