Türk askerlerini vuran Rus uçağı ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama
TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in...
09 Şubat 2017 Perşembe 18:18
TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dilediğini doğruladı.
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