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Türk askeri, Kosova'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Enis TABAK, Prizren () - Türk askeri, Ramazan öncesi Kosovalı ihtiyaç sahibi ailelere Türk Kızılayı tarafından gönderilen gıda yardımı paketlerini dağıttı. 1999 yılından bu yana Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında görev...

Türk askeri, Kosova'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Enis TABAK, Prizren () - Türk askeri, Ramazan öncesi Kosovalı ihtiyaç sahibi ailelere Türk Kızılayı tarafından gönderilen gıda yardımı paketlerini dağıttı.

1999 yılından bu yana Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Ramazan öncesi çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı paketleri dağıttı. 20 yıldır Kosova'da görev yapan Türk askeri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının başlaması öncesi yardımlarını ulaştırdı. Kapı kapı gezerek yardımları elden teslim eden askerlere, Kosovalılar şükranlarını sundu.

Ramazan ayı boyunca da her yıl yüzlerce kişiye iftar çadırı açan Mehmetçik, bu yıl da geleneğini sürdürecek ve Kosovalı ihtiyaç sahiplerine iftar çadırını kuracak. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Prizren'de konuşlu bulunan Türk askeri, başta Prizren, Priştine, İpek gibi şehirlerde iftar çadırları kurarak, iftar verecek.

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