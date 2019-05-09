Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...

 Türk askeri Kosova'da geleneksel iftar çadırını kurdu

Enis TABAK, Prizren () - Kosova Kuvvetleri (KFOR) barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 20 yıldır gelenek haline getirdiği iftar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor. Kosova genelinde Ramazan...

 Türk askeri Kosova'da geleneksel iftar çadırını kurdu

Enis TABAK, Prizren () - Kosova Kuvvetleri (KFOR) barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 20 yıldır gelenek haline getirdiği iftar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor.

Kosova genelinde Ramazan ayı boyunca değişik şehirlerde iftar çadırını kuracak olan Türk askeri, Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde ilk iftar yemeğini verdi. Prizren'in Şadırvan merkezinde iftar veren Mehmetçiğin ilk iftar yemeğine Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş ile 300 davetli katıldı.

İftar yemeğine katılan KDTP Milletvekili Fikrim Damka ’ya yaptığı açıklamada, Türk askerinin 20 yıldır geleneksel olarak kurduğu iftar çadırının bu yıl da devam ettiğini ve Kosova'da ilk iftar çadırı geleneğinin Türk askerleri tarafından başlatıldığının altını çizdi. İftar öncesi Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Müziği Kolu üyeleri ilahiler okudu.

Kurulan çadırda oruçlarını açan Kosovalılar,  Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Ezanın okunması ve top atışının ardından Türk askeri de, Kosovalılarla birlikte iftarını açtı. Mehmetçiğin verdiği iftar menüsünde; paça çorbası, pilav, Balkanların meşhur pleskavicası (köfte), salata ve tatlı olarak trileçe ikram edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328