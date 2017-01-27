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Türk Akımı projesi, Rusya Federasyon Konseyi’ne sunuluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () - Rusya Federasyon Konseyi 1 Şubat’ta düzenlenecek toplantıda Türk Akımı projesinin anlaşmasının onaylanmasını değerlendirecek. Federasyon Konseyi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,...

Türk Akımı projesi, Rusya Federasyon Konseyi’ne sunuluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () - Rusya Federasyon Konseyi 1 Şubat’ta düzenlenecek toplantıda Türk Akımı projesinin anlaşmasının onaylanmasını değerlendirecek.

Federasyon Konseyi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu konunun toplantının gündem maddelerine eklendiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, Duma Türk Akımı projesini 20 Ocak’ta onayladı.

Rusya ve Türkiye 10 Ekim 2016 tarihinde Türk Akımı projesinin hükümetler arası anlaşmasını imzaladı. Belge Karadeniz’in derinliklerinden 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki doğalgaz hattının inşa edilmesini ön görüyor.

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