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Türk Akımı'nda deniz kısmı çalışmaları yılın ikinci yarısında başlayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () - Gazprom’un, Türk Akımı’nın deniz kısmının çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlayacağı duyuruldu. Gazprom’ şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, ‘Gazprom’un...

Türk Akımı'nda deniz kısmı çalışmaları yılın ikinci yarısında başlayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () - Gazprom’un, Türk Akımı’nın deniz kısmının çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlayacağı duyuruldu.

Gazprom’ şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, ‘Gazprom’un Türk Akımı boru hattının deniz kısmının yapımına önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği habere göre Aksyutin, Gazprom’un Yatırımcı Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, “Şu an itibariyle Rusya’da doğalgaz ulaştırma sisteminin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların ağırlıklı bölümü tamamlanmış bulunuyor. Önümüzdeki aylarda, bir başka deyişle bu yılın ikinci yarısında deniz kısmının yapımına başlamayı planlıyoruz.” dedi.

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