Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı

Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender Türbesi'nde meydana gelen patlamada en az 72 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.



Pakistan'ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'nde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sırasında çok sayıda kişi, ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi ve yaralılar çevrede hastanelere gönderildi.



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar arasında durumu ağır olanların çokluğu nedeniyle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haydarabat emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, patlamanın türbenin dışında gerçekleştiği belirtildi. Sufi ayinin yapıldığı bölgede meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu iddia edilen patlama sırasında, binlerce kişi türbede toplanmış bulunuyordu. Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ni hacılar ve sufi müritlerin yanı sıra turistler de ziyaret ediyor.



Geçtiğimiz kasım ayında da ülkede bir başka sufi tekkesi terör saldırısına uğramış; Şah Nurani Türbesi'nde gerçekleşen patlamada 52 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir kadın terörist tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyı, IŞİD üstlendi.

Polis amiri Şabbir Sethar, yaptığı açıklamada "En az 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını" doğruladı. Sethar, ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.



Pakistan ordusunda görevli General Asıf Gafur, askeri birliklerin olay yerine intikal ederek, kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri getirdiklerini açıkladı.