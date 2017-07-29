Tunuslu kadınlar tecavüze karşı yasal güvenceye kavuştu

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Temmuz () – Tunus parlamentosunda dün kabul edilen yasa ile Tunuslu kadınlar, kadına her türlü şiddete karşı ilk defa yasal güvenceye kavuştu. Kabul edilen yasa ile birlikte daha önce tecavüzcüyü kadınla evlenmesi durumunda cezadan kurtaran yasa hükmü de kaldırıldı.

Tunus medyasında yer alan haberlere göre kabul edilen yeni yasa ile birlikte kadınlara yönelik fiziksel, töresel, ekonomik ve cinsel her türlü şiddet yasal olmaktan çıkarılarak cezaya tabi kılınıyor. Yasa aile içi şiddet ile ülkede çok yaygın olan işyerlerinde kadına karşı her türlü tacizi de cezalandırıyor.

Kadın ve İnsan Hakları Savunucuları Örgütü’nün (WHRD) Tunuslu sözcülerinden Aida Khemiri ‘‘Bu yasa bizleri internette ve işyerlerinde tacize karşı koruyacak, ilerici ve özgür Tunus’un başlangıcını işaret ediyor. Tunuslu bir kadın olarak kadın hakları savunucularının mücadeleleri sonucu elde edilen başarıdan duyduğum mutluluğu ve onuru anlatmak zor.’’ diye konuştu.

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch’ın değerlendirmelerine göre Tunuslu kadınların yüzde 47’si yaşamları boyunca bir şekilde yakın çevresinden kaynaklanan şiddete uğruyor.

Buna karşın Tunus’ta bugüne kadar kadınları şiddete karşı koruyan bir yasa mevcut değildi.

Tunus parlamentosunda kabul edilen yasanın önümüzdeki yılbaşında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.