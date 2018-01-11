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Tunus hükümeti çeşitli kentlerine askeri birliklerini sevk etti  

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Tunus'ta gıda ürünlerine yapılan zamlar ve yeni vergilerin tetiklediği protestolar kapsamında dün gece 300 kişi tutuklanırken, hükümet ülkenin çeşitli bölgelerine durumu kontrol altına almak için...

Tunus hükümeti çeşitli kentlerine askeri birliklerini sevk etti  

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak () - Tunus'ta gıda ürünlerine yapılan zamlar ve yeni vergilerin tetiklediği protestolar kapsamında dün gece 300 kişi tutuklanırken, hükümet ülkenin çeşitli bölgelerine durumu kontrol altına almak için askeri birlikleri görevlendirdi.
Tunus'ta ağırlaşan ekonomik koşullara karşı Pazar günü başlayan protestolar, başta başkent Tunus olmak üzere birçok kente yayılarak sürüyor. Ülke geneline genişleyen protesto gösterileri, başta gıda ürünleri olmak üzere, birçok ürüne art arda yapılan zamlara karşı başlatıldı. Tunus hükümeti, büyüyen bütçe açıklarını kapatmak ve borç veren kuruluşların isteklerini yerine getirmek için yılbaşından bu yana bazı temel gıda maddelerine yüksek oranlı zamlar yaptı ve çeşitli ürünlere yeni vergiler koydu.
Tunus genelinde protestolar şiddetli bir biçimde devam ederken, görgü tanıklarının ifadelerine göre dün gece protestocular Cezayir sınırındaki Tala bölgesinde bir polis binasını yaktı. Binanın yanması polis güçlerini bölgeden ayrılmaya zorlarken hükümet, durumu kontrol altına almak için Tala, Susa, Kabili ve Bizerte kentlerine askeri birlikler gönderdi. 

 

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