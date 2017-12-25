Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık () – Tunus Ulaştırma Bakanlığı, tüm Emirates Havayolu uçaklarının Kuzey Afrika ülkesine gidiş dönüşünü durdurduğunu bildirdi. Pazar günü yapılan açıklama, Tunuslu kadınların Birleşik Arap...

Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık () – Tunus Ulaştırma Bakanlığı, tüm Emirates Havayolu uçaklarının Kuzey Afrika ülkesine gidiş dönüşünü durdurduğunu bildirdi.
Pazar günü yapılan açıklama, Tunuslu kadınların Birleşik Arap Emirlikleri kökenli havayolu şirketi ile Dubai'ye yaptıkları uçuşa alınmamalarının ardından geldi.
Ulaştırma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Şirketin uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca uçuşlarını yapmak için uygun bir çözüm bulması sağlanıncaya kadar Emirates Havayolları'nın Tunus'a ve Tunus'tan olan uçuşlarını askıya alma kararı aldık" denildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, seyahat kısıtlamasının güvenlik nedeniyle yapıldığını açıkladı. Gargash, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Tunuslu kardeşlerimizle, belirli ve esaslı tedbirleri almayı gerektiren güvenlik bilgileri ile ilgili görüşmeler yaptık" dedi.
BAE Bakanı ayrıca Tunuslu kadınları takdir ettiğini ve saygılı olduğunu belirterek, "Yorumlama ve hatalara karşı girişimlerden kaçınmalıyız" dedi.
Tunus'un Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü yapılan bir açıklamada, bu tür eylemlerin "yasadışı" ve "uluslararası sivil havacılıkta yürürlükte bulunan yönetmeliklerle çelişkili" olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,