Tuğgeneral Algan’dan Yakın Doğu Üniversitesi'ne nezaket ziyareti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e iade-i ziyarette bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Günsel’in daha önce Tuğgeneral Algan’a yapmış olduğu ziyarete karşılık olarak gerçekleşen iade-i ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş da hazır bulundu.

Ziyarette, Doç. Dr. Günsel Tuğgeneral Algan’a, üniversitenin ileriye dönük çalışma ve projelerinden, yüksek öğretimin genel durumundan bahsederek, Günsel marka araba projesini gelişim aşamaları ve üretime geçiş süreci ile ilgili detaylar paylaştı.

“ÜNİVERSİTELER ÜLKE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR”

Ziyaret sırasında konuşan Tuğgeneral Algan, üniversitelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek Yakın Doğu Üniversitesi’nin de bunlardan biri olduğunu söyleyerek, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Doç. Dr. Günsel Tuğgeneral Algan plaket takdiminde bulundu.

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