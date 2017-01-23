Tuğçe’nin katili sınır dışı kararına itiraz etti
Almanya’nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’ın katili olan Sırp genci Sanel M., hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz etti. Yabancılar...
23 Ocak 2017 Pazartesi 14:53
Almanya’nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’ın katili olan Sırp genci Sanel M., hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz etti. Yabancılar Dairesi'nin sınır dışı kararına karşı Sanel M.'in avukatı Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne başvurarak acil itiraz talebinde bulunmuş, mahkeme 10 Ocak’ta talebi reddetmişti. Sanel M.‘nin avukatı aracılığıyla Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne başvurarak acil itirazın reddedilmesine itiraz ettiği öğrenildi. Sanel M.’nin itirazını Kassel Yüksek İdare Mahkemesi görüşerek karara bağlayacak. Mahkemenin itirazı önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor. Wiesbaden İdare Mahkemesi Tuğçe Albayrak’ın ölümüne neden olmaktan hüküm giyen Sanel M.’nin cezasının üçte ikilik bölümünü çektikten sonra “tekrar suç işlemeye meyilli olduğu ve Almanya'da ikamet etmesinin toplum için tehlike oluşturduğu“ gerekçesiyle sınır dışı edilmesi yönünde karar vermişti. Almanya’ya girişi yasaklanan Sanel’in kaçak yollardan ülkeye girmesi durumunda cezasının geri kalanını da yatması gerekecek. Darmstadt Eyalet Mahkemesi Sanel M.'yi 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak’a attığı yumruk nedeniyle ‘ölümle sonuçlanan yaralama’ suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
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