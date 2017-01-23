Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Tuğçe’nin katili sınır dışı kararına itiraz etti

Almanya’nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’ın katili olan Sırp genci Sanel M., hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz etti. Yabancılar...

Tuğçe’nin katili sınır dışı kararına itiraz etti
Almanya’nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’ın katili olan Sırp genci Sanel M., hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz etti. Yabancılar Dairesi'nin sınır dışı kararına karşı Sanel M.'in avukatı Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne başvurarak acil itiraz talebinde bulunmuş, mahkeme 10 Ocak’ta talebi reddetmişti. Sanel M.‘nin avukatı aracılığıyla Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne başvurarak acil itirazın reddedilmesine itiraz ettiği öğrenildi. Sanel M.’nin itirazını Kassel Yüksek İdare Mahkemesi görüşerek karara bağlayacak. Mahkemenin itirazı önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor. Wiesbaden İdare Mahkemesi Tuğçe Albayrak’ın ölümüne neden olmaktan hüküm giyen Sanel M.’nin cezasının üçte ikilik bölümünü çektikten sonra “tekrar suç işlemeye meyilli olduğu ve Almanya'da ikamet etmesinin toplum için tehlike oluşturduğu“ gerekçesiyle sınır dışı edilmesi yönünde karar vermişti. Almanya’ya girişi yasaklanan Sanel’in kaçak yollardan ülkeye girmesi durumunda cezasının geri kalanını da yatması gerekecek. Darmstadt Eyalet Mahkemesi Sanel M.'yi 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak’a attığı yumruk nedeniyle ‘ölümle sonuçlanan yaralama’ suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55