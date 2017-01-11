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Tuğçe'nin katili sınır dışı ediliyor

Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken öldürülen Tuğçe Albayrak'ın katili Sanel M. Sırbistan'a sınır dışı edilecek. Yabancılar Dairesi'nin kararına karşı Sanel M.'in avukatının Wiesbaden...

Tuğçe'nin katili sınır dışı ediliyor
Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken öldürülen Tuğçe Albayrak'ın katili Sanel M. Sırbistan'a sınır dışı edilecek. Yabancılar Dairesi'nin kararına karşı Sanel M.'in avukatının Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne yaptığı acil itiraz reddedildi. Karara göre, tekrar suç işlemeye meyilli olan Sanem M.'in Almanya'da ikamet etmesi toplum için tehlike arz ediyor. Sanel M.'in bu karara karşı iki hafta içinde Kassel Yüksek İdare Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor.

Olay nasıl olmuştu?

Üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak ve arkadaşları 15 Kasım 2014 tarihinde Offenbach'da bir fastfood restorana gitti. Tuğçe ve arkadaşları yemek yerken, restoranın alt katındaki tuvaletten iki genç kızın yardım çığlıkları duyuldu. Tuğçe Albayrak aşağıya indiğinde üç gencin, Alman kızları taciz ettiğini gördü. Araya girerek genç kızları kurtardı. Restorandaki diğer kişilerin de yardımıyla saldırganlar dışarı çıkartıldı. Yemeklerini bitirip restorandan çıkan Tuğçe ve arkadaşlarına, aynı gençler hakaretler yağdırarak saldırdılar. Sırp kökenli gençlerden Sanel M. burada Tuğçe'yi yumrukladı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen ve bayılan Tuğçe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar meydana gelen ve beyninde ödem oluşan Tuğçe Albayrak'ın, 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2015 yılı Haziran ayında Darmstadt Eyalet Mahkemesi Sanel M.'i ölümle sonuçlanan yaralama suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

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