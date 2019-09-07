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Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya tebrik
ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların takasını yapan Rusya ve Ukrayna’yı tebrik etti. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Rusya ve Ukrayna az önce çok sayıda esiri değiştirdi. Çok iyi haber, belki de barışa...
DIŞ HABERLER 07.09.2019, 15:20
ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların takasını yapan Rusya ve Ukrayna’yı tebrik etti.
Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Rusya ve Ukrayna az önce çok sayıda esiri değiştirdi. Çok iyi haber, belki de barışa yönelik ilk dev adım. Her iki ülkeye tebrikler!” ifadelerini kullandı.
TUTUKLULAR BUGÜN TAKAS EDİLDİ
Geçen Kasım ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinde alıkonulan 24 Ukraynalı denizci ve farklı zamanlarda tutuklanan 11 siyasi tutuklu, bugün Ukrayna’ya döndü.
Ukrayna'nın serbest bıraktığı 35 Rusya vatandaşı siyasi tutuklu da bugün ülkelerine iade edildi.
Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Rusya ve Ukrayna az önce çok sayıda esiri değiştirdi. Çok iyi haber, belki de barışa yönelik ilk dev adım. Her iki ülkeye tebrikler!” ifadelerini kullandı.
TUTUKLULAR BUGÜN TAKAS EDİLDİ
Geçen Kasım ayında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinde alıkonulan 24 Ukraynalı denizci ve farklı zamanlarda tutuklanan 11 siyasi tutuklu, bugün Ukrayna’ya döndü.
Ukrayna'nın serbest bıraktığı 35 Rusya vatandaşı siyasi tutuklu da bugün ülkelerine iade edildi.
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