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Trump’tan Obama’ya sert eleştiri, İsrail’e destek

Edip Sönmez / İstanbul, 28 Aralık, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler konseyinde İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin kınanması kararının ardından, Obama’ya sert eleştiriler getiren ve...

Trump’tan Obama’ya sert eleştiri, İsrail’e destek

Edip Sönmez / İstanbul, 28 Aralık, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler konseyinde İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin kınanması kararının ardından, Obama’ya sert eleştiriler getiren ve İsrail’e destek çıkan açıklamalar yaptı.

Twitter hesabından yaptığı sert çıkışlarla bilinen Trump, attığı son tweet’lerle Başkan Obama’yı hedef aldı ve İsrail’e sahip çıkan ifadeler kullandı. “Başkan Obama’nın çok sayıda kışkırtıcı açıklamasını ve çıkardığı engelleri göz ardı etmeye çalışıyorum” diye yazan Trump, “Bu geçiş sürecinin sorunsuz olacağını düşünmüştüm, ama hayır! İsrail’e karşı bu küçümsemenin ve saygısız muamelenin devam etmesine izin veremeyiz. Eskiden ABD onların büyük bir dostuydu ama artık değil” dedi.

“Güçlü Ol, İsrail”

“Sonun başlangıcı, İran’la yapılan berbat anlaşmaydı,” iddiasında bulunan Trump, “Şimdi de Birleşmiş Milletler,” diyerek cuma günkü BM kararı sonrası Obama ve Netanyahu yönetimleri arasında gerilime değindi. “Güçlü ol, İsrail; 20 Ocak hızla yaklaşıyor,” diyen Trump, görevi devralacağı tarihten itibaren ABD’nin İsrail’le ilişkilerini geliştireceğinin sinyalini verdi.

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