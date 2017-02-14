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Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti (2)

(Gelişmeler eklendi) Nafiz Albayrak / New York, 14 Şubat () - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti. Flynn'in yerine Keith Kellogg geçici olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı. Flynn'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın...

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti (2)

(Gelişmeler eklendi)
Nafiz Albayrak / New York, 14 Şubat () - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti. Flynn'in yerine Keith Kellogg geçici olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı. Flynn'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından oluşturmaya başladığı kabine işbaşına gelmeden önce, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile 29 Aralık 2016’da telefon görüşmesi yapması tartışma konusu olmuştu. Flynn'in istifası, Trump'ın, vize ve seyahat yasağını uygulamayacağını açıklayan ABD Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'in, bu görüşmeye ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Yates, bu görüşmelere ilişkin olarak, Flynn'in Beyaz Saray yetkililerini yanlış yönlendirmiş olabileceği ve bu konuda Ruslar tarafından yönetime şantaj yapılabileceği uyarısı yapmıştı. Flynn'in istifa mektubu uyarıları doğrular nitelikte Flynn’in istifa mektubu, Adalet Bakanı Vekili, Sally Yates'in, Trump yönetimini  Flynn'in ABD'nin Rusya Büyükelçisi ile  yaptığı görüşmelere ilişkin Beyaz Saray yetkililerini yanlış yönlendirdiği ve Ruslar tarafından  yönetime şantaj yapılabileceği uyarısını da doğrular nitelikte oldu. Emekli General Fylnn, Beyaz Saray’a sunduğu istifa mektubunda, "Rusya Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak, seçilmiş Başkan Yardımcısı’nı ve diğer yetkilileri eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı’ndan özür diledim ve bunu kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in oluşturduğu muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır" dedi (Fotoğraflı)

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