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Trump’ın temsilcisi, Rusya’nın seçimlere etkisinin olmadığını düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Donald Trump’ın temsilcisi Sean Spicer, ABD’nin Rusya’nın seçimlere karıştığını gösteren kanıtlara sahip olmadığını bildirdi. Spicer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın...

Trump’ın temsilcisi, Rusya’nın seçimlere etkisinin olmadığını düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Donald Trump’ın temsilcisi Sean Spicer, ABD’nin Rusya’nın seçimlere karıştığını gösteren kanıtlara sahip olmadığını bildirdi.

Spicer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın gerçekten seçimleri etkilediğini gösteren hiçbir kanıt yok. Bilgisayar sistemlerinin kırılıp kırılmaması Rusya’nın buna dahil olmasıyla ilgisi olmayan tamamen başka bir hikaye” ifadesini kullandı.

Daha önce Trump, Barack Obama yönetiminin yaptırım politikasını değerlendirmek içim ABD’nin gizli servislerinden siber ataklara ilişkin bilgi almak istediğini açıkladı. Spicer, ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımlarının doğruluğundan şüphe duyduğunu da belirtti.

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