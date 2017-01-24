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Trump’ın oğluyla alay eden yazar, işten çıkarıldı (Yeniden)

Edip Sönmez / İstanbul, 24 Ocak, () - ABD’de yayınlanan ünlü ‘Saturday Night Live’ televizyon programının yazarı Katie Rich, Twitter hesabından yazdığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Barron Trump’la alay...

Trump’ın oğluyla alay eden yazar, işten çıkarıldı (Yeniden)

Edip Sönmez / İstanbul, 24 Ocak, () - ABD’de yayınlanan ünlü ‘Saturday Night Live’ televizyon programının yazarı Katie Rich, Twitter hesabından yazdığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Barron Trump’la alay ettiği tweet’ler nedeniyle, programdaki görevinden alındı.

Programın metin yazarı olan Katie Rich, cuma günü kişisel hesabından yazdığı alaycı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Rich, Başkan Trump’ın oğlu Barron için “bu ülkenin ilk evde-eğitilen saldırganı olacak gibi” diye yazmıştı. Tepkiler üzerine Twitter hesabına kapatan Rich’in ismi, cumartesi gecesi yayınlanan televizyon programının jeneriğinden silindi.

On yaşındaki Barron Trump’ın davet ve toplantılardaki sıkılmış hallerinden ve yaptığı ilginç şakalardan derlenen görüntüler, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılmaktaydı. Yazar Katie Rich’in, Barron Trump’ın ABD’de okul basıp insanlara rastgele ateş açan saldırganlardan olabileceğinin ima edildiği yorumuna, Donald Trump karşıtları dahil her kesim tepki göstermiş, çocuğun rahat bırakılmasını istemişti.

Dün hesabını tekrar açan Katie Rich, “Duyarsız tweet’imden dolayı içtenlikle özür dilerim. Eylemlerimden ve incitici sözlerimden dolayı çok pişmanım. Mazur görülemez bir şeydi ve çok üzgünüm” diye yazdı.

Donald Trump, kanalı ve programı eleştirmişti

Görevden uzaklaştırma kararı, Başkan Trump’ın NBC kanalını ve Saturday Night Live programını Twitter üzerinden eleştirmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. 14 Ocak tarihli Saturday Night Live programında aktör Alec Baldwin’in yaptığı Donald Trump taklidi sonrası, ertesi gün kendi hesabından açıklama yapan başkan, hem programı berbat bulduğunu söylemiş, hem de programı yayınlayan NBC’in haber kanalını kötülemişti.

(Fotoğraflı)

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