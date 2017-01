Trump’ın kararı mahkemeye takıldı

New York Federal Mahkemesi, ABD Başkan Donald Trump’un Cuma günü başkanlık özel yetkisi ile çıkardığı, Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi geçici süreyle askıya aldı. ABD’ye yasal giriş vizeleri bulunan iki Iraklının New York JFK Havalimanı’nda ülkeye giriş izni verilmemesinin ardından, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (The American Civil Liberties Union-ACLU) girişimi ile başlatılan dava sonuç verdi. New York Federal Mahkemesi Yargıcı Ann Donnelly, yasal olarak ABD’ye giriş izni bulunan kişilerin sınır dış edilmesinin, geri dönülmez ve onarılmaz zarara yol açacağı gerekçesiyle, ABD’ye girişlerine kısıtlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’ye girmesi ve kalması yönünde karar aldı.

ACLU, ABD’nin varoluş ve kuruluş ilkelerine aykırı düşen Trump kararnamesi nedeniyle değişik sınır kapılarında 100-200 kişinin gözaltında tutulduklarını belirtti.