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Trump’ın ‘İsveç Benzetmesi’ sosyal medyada viral oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Şubat () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın dün Florida’nın Melbourne kentinde, açık hava toplantısındaki konuşmasında ‘İsveç Benzetmesi’ sosyal medyada bir anda viral oldu. Konuşmasında ağırlıklı...

Trump’ın ‘İsveç Benzetmesi’ sosyal medyada viral oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 19 Şubat () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın dün Florida’nın Melbourne kentinde, açık hava toplantısındaki konuşmasında ‘İsveç Benzetmesi’ sosyal medyada bir anda viral oldu. Konuşmasında ağırlıklı olarak güvenlik politikalarına yer veren Donald Trump, konuşmasının bir yerinde ‘‘Ülkemizi güvenli hale getirmeliyiz’’ diyerek sözü İsveç’e getirdi. Trump ‘Dün gece İsveç’te ne olduğunu gördünüz. İsveç! Kim buna inanırdı. İsveç.’’ diyerek daha sonra Paris, Brüksel ve Nice’teki terör saldırıları üzerine konuşmasına devam etti. Donald Trump’ın İsveç’te terör saldırısını akla getiren konuşması üzerine sosyal medyada ilk yorum Last Night in Sweden (İsveç’te dün gece) hasthagıyla ‘Dün gece çok soğuktu’ paylaşımıyla düştü. Trump’ın ‘İsveç’te dün gece’ ne olduğunun ayrıntısına girmediği konuşması üzerine sosyal medyaya düşen yorumlar arasında ‘büyük bir misket köftesi soygunu mu oldu’, ‘çıtır ekmekten yüzlerce kişi dişlerini mi kırdı’ biçiminde Trump’ın konuşmasına alaycı paylaşımlar yapıldı. Diğer yandan İsveç’in resmi Twitter hasabı da, gelen meraklı sorulara ‘İsveç’te herhangi bir terör saldırısı’ yapılmadığını belirten açıklamalarla doldu.

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