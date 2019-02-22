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Trump’ın imzaladığı ‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

ABD () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ‘Uzay Gücü’nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa...

Trump’ın imzaladığı ‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

ABD () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ‘Uzay Gücü’nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' kurulmuş olacak.

Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü’nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti. Ayrıca Trump, ‘Uzay Gücü’nün kurulma amacının uzayda ABD’nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek; “Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı. Ancak Trump’ın bu planının hayata geçmesi için kongrenin onayı gerekli.

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