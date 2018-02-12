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Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı (2)

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın eşi Vanessa...

Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı (2)

Nafiz Albayrak / New York, 12 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adınae gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.
New York polis yetkilileri, içinden beyaz toz çıkan şüpheli zarfı açan Vanessa Trump'ın öksürme ve mide bulantısı hissettiğini aktardı. Yapılan test sonucunda beyaz tozun tehlikeli bir madde olmadığı belirtildi ancak beyaz tozun ne olduğu açıklanmadı. Kimliği belli olmayan bir kişi tarafından yollanan zarf ve içindeki beyaz toz ile ilgili olarak hem New York polisi hem de ABD Gizli Servisi'ne bağlı detektifler araştırma başlattı.

 

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