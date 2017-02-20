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Trump’ın danışmanına Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılma planı sunulmuş

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () –  Trump’un istifa eden danışmanı Michael Flinn’e istifa etmeden birkaç gün önce Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin planın sunulduğunu bildirdi. The...

Trump’ın danışmanına Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılma planı sunulmuş

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () –  Trump’un istifa eden danışmanı Michael Flinn’e istifa etmeden birkaç gün önce Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin planın sunulduğunu bildirdi.

The New York Times’in haberinde, yaptırımların kaldırılması planı dışında, danışmana Rusya ve Ukrayna’nın ilişkilerinin istikrara kavuşmasına yönelik teklifler sunulduğunu ve planın hazırlanmasında en önemli rolü Ukraynalı milletvekili Andrey Artemenko’nun oynadığı belirtildi.

Ayrıca, haberde Ukrayna lideri Petr Poroşenko’nun yolsuzluğa karıştığını kanıtlayan verilerin de bulunduğu öne sürüldü.

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