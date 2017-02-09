Trump’ın anti-kürtaj kampanyasına sekiz ülkeden karşı önlem

İstanbul, 9 Şubat () - İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump’ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.

Lovin yaptığı açıklamada, 2 Mart’ta Brükselde yapılacak bir konferans ile aile planlaması konusundaki projeleri etkilenecek olan sivil toplum örgütlerine finansman sağlama çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Hollandalı yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın getirdiği bu küresel yasak önümüzdeki dört yıl içinde 600 milyon dolarlık bir bütçe açığı yaratacağını ve kadınların kürtaj hizmetine erişimini sağlamak için küresel bir fon oluşturulacağını açıkladı.

Lovin, İsveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya, Kanada ve Yeşil Burun Adaları’nın bu girişimi destekleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın, kararnameyi Beyaz Saray’da imzalarken yanında bulunan beş erkek danışmanıyla çekilmiş fotoğrafına atıfta bulunarak çevreci bir yasa tasarısını yedi kadın yetkiliyle birlikte imzalarken çekilmiş fotoğrafı servis edilen Lovin, “Bu kararname pek çok kadın için oldukça tehlikeli olacak. eğer kadınlar kendi bedenleri ve kaderleri üzerinde söz sahibi olamazlarsa küresel cinsiyet eşitliği ve fakirlikle mücadele konularında ciddi sonuçlar doğuracak” dedi.