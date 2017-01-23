‘‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diyen politikacı istifa etti

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – Facebook sayfasında ‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diye yazan sosyal demokrat yerel politikacı Roland Petersson yoğun eleştirilerin ardından parti ve Kalmar Belediyesi’ndeki görevlerinden istifa etti. Roland Petersson Facebook sayfasında dün sabah ‘‘Donald Trump başkan olunca sakinleşir diye düşünmüştüm. Ama çok yanılmışım. En şiddetli korkularımın da ötesine geçti. Bunu vuracak adam yok mu?’’ diye yazarak paylaştı. Kalmar kenti Sosyal Demokrat Parti Başkanı Roger Holmberg paylaşımı ‘‘Paylaşım sadece uygunsuz değil ayrıca aptalca. Şeyler ile kişiler arasındaki farkı öğrenmek lazım. Bazılarının çılgınca düşünceleri olduğunu düşünebiliriz. Ama şiddet fikrini aklımıza getirmek tümüyle yanlış.’’ diye değerlendirdi. Paylaşımını bir kaç saat sonra geri çeken Roland Petersson ise paylaşımının aptalca olduğunu kabul ederek ‘‘İklim sorunlarını düşününce çok sinirlendim. Bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. Dünyamızın nihayet doğru bir yönde yol almaya başladığı bir dönemde, yeni petrol kuyuları ve kömür madenleri açılıyor. Ancak paylaşımın aptalca olduğunu kabul ediyorum. Bu benim ilk paylaşımımdı, şimdi geri çektim’’ dedi.