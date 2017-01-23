Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

‘‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diyen politikacı istifa etti

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – Facebook sayfasında ‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diye yazan sosyal demokrat yerel politikacı Roland Petersson yoğun eleştirilerin ardından parti ve Kalmar Belediyesi’ndeki görevlerinden istifa etti. Roland...

‘‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diyen politikacı istifa etti

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – Facebook sayfasında ‘Trump’ı vuracak adam yok mu?’’ diye yazan sosyal demokrat yerel politikacı Roland Petersson yoğun eleştirilerin ardından parti ve Kalmar Belediyesi’ndeki görevlerinden istifa etti. Roland Petersson Facebook sayfasında dün sabah ‘‘Donald Trump başkan olunca sakinleşir diye düşünmüştüm. Ama çok yanılmışım. En şiddetli korkularımın da ötesine geçti. Bunu vuracak adam yok mu?’’ diye yazarak paylaştı. Kalmar kenti Sosyal Demokrat Parti Başkanı Roger Holmberg paylaşımı ‘‘Paylaşım sadece uygunsuz değil ayrıca aptalca. Şeyler ile kişiler arasındaki farkı öğrenmek lazım. Bazılarının çılgınca düşünceleri olduğunu düşünebiliriz. Ama şiddet fikrini aklımıza getirmek tümüyle yanlış.’’ diye değerlendirdi. Paylaşımını bir kaç saat sonra geri çeken Roland Petersson ise paylaşımının aptalca olduğunu kabul ederek ‘‘İklim sorunlarını düşününce çok sinirlendim. Bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor. Dünyamızın nihayet doğru bir yönde yol almaya başladığı bir dönemde, yeni petrol kuyuları ve kömür madenleri açılıyor. Ancak paylaşımın aptalca olduğunu kabul ediyorum. Bu benim ilk paylaşımımdı, şimdi geri çektim’’ dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55