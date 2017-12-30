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Trump’dan İran protestolarına destek tweeti

Hilal Sarı – Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () – ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda İran’daki hükümet karşıtı gösterilere destek vererek İran halkının rejimin yolsuzluk ve terörizmi desteklemesinden...

Trump’dan İran protestolarına destek tweeti

Hilal Sarı – Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () – ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda İran’daki hükümet karşıtı gösterilere destek vererek İran halkının rejimin yolsuzluk ve terörizmi desteklemesinden sıkıldığına dair haberler aldıklarını yazdı.
Rejimin yolsuzluklarından ve ulusun servetini yurtdışındaki terör faaliyetlerini desteklemek için harcamasından sıkılan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarına dair birçok haber var. İran hükümeti insanların kendini ifade etme hakkı da dahil tüm haklarına saygı duymalıdır. Tüm dünya izliyor!” yazdı ve #IranProtests hashtagini kullandı. 
İran'ın çeşitli kentlerinde baş gösteren hükümet karşıtı protestolara ülke çapında milyonlarca insan katıldı. Bu sabah Beyaz Saray'da benzer bir açıklama yapmış, ABD Dışişleri Bakanlığı düzinelerce protestocunun tutuklandığını belirtmişti.
Cuma günü İran'ın başkenti Tahran'a da yayılan protestolar, 2009 yılındaki reform yanlısı eylemlerden beri İran halkı arasındaki en büyük fikir uyuşmazlığı olarak kaydediliyor.  
İran'da geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla başörtüsü yanlışlıkla açılan kadınların, polis tarafından gözaltına alınamayacağı duyurulmuştu. 
İran'ın başkenti Tahran dışında Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum kentlerinde de artan protestolarla ilgili İran Başkan Yardımcısı Eshaq Jahangiri, protestoların arkasında hükümet muhaliflerinin olduğunu iddia ederken, "Ülkede son günlerde baş gösteren olayların bazı ekonomik problemlerin vesilesiyle oluştuğunu düşünüyorduk fakat artık bu olayların arkasında farklı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu protestolarla hükümete zarar verebileceğini düşünenler kendilerine zarar verecek" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise İran'da devam eden eylemlerin önüne geçilmesi için bütün ülkeleri "İran halkının temel insani haklarını savunma ve yolsuzluğun sona ermesini destekleme" çağrısında bulundu. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- İran'daki gösterilerden görüntüler; bir aracın üzerinde başörtüsünü sallayan bir kadının görüntüleri

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