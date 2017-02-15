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”Trump’a ilişkin beklentilerimizde yanıldık”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kırım konusundaki açıklamalarının yeni başkana ilişkin beklentilerin çok büyütüldüğünü...

”Trump’a ilişkin beklentilerimizde yanıldık”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Şubat () – Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kırım konusundaki açıklamalarının yeni başkana ilişkin beklentilerin çok büyütüldüğünü gösterdiğini bildirdi.

Slutski gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya ve Amerika’nın ilişkilerinin yeniden başlama ihtimalinin üzeri çizilmedi, fakat bu tür bir açıklama Trump’a ilişkin hızlı yapılmış ve çok büyütülmüş beklentilerimizde yanıldığımızı gösteriyor” ifadesini kullandı.

Milletvekili, Trump’ın konuşmasının önceden tahmin edilebilir olduğunu ve birçok ABD’li politikacının görüşünü yansıttığını belirterek, yeni başkanın kariyerinin başında ABD’nin siyasi elit topluluğuyla çatışmaya gitmeyeceğinin altını çizdi.

Daha önce Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki krizi çözmesini ve Kırım’ı geri vermesini beklediğini bildirdi.

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