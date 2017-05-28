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Trump, “Yüzüne yumruk atmak isterdim” diyen Robert De Niro’nun süitinde kaldı

Esma Çakır / Roma, 28 Mayıs () İtalya’nın güneyindeki Taormina kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın, en ateşli muhaliflerinden biri olan ünlü aktör Robert De Niro’nun daha önce konakladığı...

Trump, “Yüzüne yumruk atmak isterdim” diyen Robert De Niro’nun süitinde kaldı

Esma Çakır / Roma, 28 Mayıs () İtalya’nın güneyindeki Taormina kasabasında düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın, en ateşli muhaliflerinden biri olan ünlü aktör Robert De Niro’nun daha önce konakladığı süitte kaldığı ortaya çıktı.

Sakin bir tatil kasabasıyken, dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesinin liderleri ve eşleri ile delegasyonlarının iki günlük zirve için buraya gelmesiyle tüm dünyanın gözü 26-27 Mayıs tarihlerinde Taormina’ya çevrildi.  

Bugüne kadar birçok ünlü siyasetçi, oyuncu ve yazarın konakladığı tarihi Belmond Grand Hotel Timeo, belki de en önemli misafirleri Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı ağırlayınca gazetecilerin ilgi odağına oturdu.  

The Sunday Times’tan Tom Kington’ın haberine göre, Trump çiftinin kaldığı geceliği 5 bin euroluk süitte, Holywood yıldızı Robert De Niro da uyudu.

Trump’ın politikalarını sert ifadelerle eleştirmekten geri durmayan De Niro, ona olan nefretini, “Yüzüne yumruk atmak isterdim” ifadesiyle dile getirmişti.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Trump için “pervasızca aptal”, "domuz", "köpek" ve "serseri" gibi ifadeler sarf etmişti.

Daha önce Trump karşıtı protesto gösterilerine de katılmış olan De Niro,

sanata ayrılan bütçede kesintilere gitmeye karar veren Trump yönetimini, “sanat düşmanı” olarak da nitelemişti.

De Niro’nun, Taormina Film Festivali için bu kasabaya geldiğinde kaldığı 144 yıllık Belmond Grand Hotel Timeo, Liz Taylor, Jacqueline Kennedy, Truman Capote ve Edmond de Amicis gibi birçok önemli isme de kapılarını açtı. 

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