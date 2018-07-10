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Trump yüksek mahkeme yargıcı adayını açıkladı

Nafiz Albayrak / New York, 10 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesini koruma ve kollamada en yetkin kurum olan Yüksek Mahkeme üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy’nin emekliliğe ayrılma kararından sonra,...

Trump yüksek mahkeme yargıcı adayını açıkladı

Nafiz Albayrak / New York, 10 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesini koruma ve kollamada en yetkin kurum olan Yüksek Mahkeme üyelerinden Yargıç Anthony Kennedy’nin emekliliğe ayrılma kararından sonra, yerine geçecek Yüksek Mahkeme yargıcı adayını açıkladı.
Trump, başkent Washşngton’da Temyiz Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapan 53 yaşındaki Brett Kavanaugh’u ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterdi.
ABD başkanlarının savaş ve barış yapmak dışında en önemli sorumluluklarının Yüksek Mahkeme yargıçlarından birini seçmek olduğunu söyleyen Trump, Beyaz Saray’da Doğu Salonu’nda yaptığı açıklamada, Kavanaugh’un ABD anayasasına bağlı kalacağına inandığını söyledi.
Yargıçların siyasi görüşlerinin önemli olmadığını, önemli olanın kendi siyasasi görüşlerini bir yana bırakarak yasalara ve anayasaya uygun olarak karar vermek olduğunu belirten Trump, "Kuşku yok ki böyle bir aday buldum. Bu akşam, Brett Kavanaugh’u Yüksek Mahkeme Yargçlığına aday göstermenin onurunu ve ayrıcalığını yaşıyorum" diye konuştu.
Kavanaugh’un "yargıçların yargıcı" olarak tanındığını dile getiren Trump, ABD Senatosu’nun Kavanaugh’un adaylığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmasına, kendisini aday gösteren Başkan Trump’a teşekkür ederek başlayan Kavanaugh da, "Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmayacağım, gurur duyuyorum. Senato tarafndan onalylanmam durumunda aık fikirli olacağım ve ABD anayasasına, hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalacağım" diye konuştu.

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