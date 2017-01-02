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Trump, yeni yaptırımlar için istihbarat bilgilerini incelemek istiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak () - ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump’ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırısı bilgilerini incelemek...

Trump, yeni yaptırımlar için istihbarat bilgilerini incelemek istiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak () - ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump’ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırısı bilgilerini incelemek istediği bildirildi.

ABC kanalına konuşan Trump’ın Basın Sözcüsü Sean Spicer, “Seçilen Devlet Başkanı, önümüzdeki hafta istihbarat servisi temsilcileri ile görüşerek istihbarat bilgilerini inceleyecek ve Obama hükümetinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya’nın yaptıklarına uygun bir karşılık olup olmadığını değerlendirecek“ dedi.

2015 yılında Washington’un Çin’i ABD’ye yapılan siber saldırıları için suçladığını hatırlatan Spicer, “Çin olağan dışı bir şey yaptı ama Beyaz saray, buna herhangi bir tepki göstermedi, konu ile ilgili açıklama bile yapmadı, sadece hükümet görevlilerine mektup gönderdi, hatta Çin’e karşı herhangi bir tedbir almadı“ diye konuştu.

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