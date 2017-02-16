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Trump yeni vize ve göçmen kararnamesi çıkaracak (2)

Nafiz Albayrak / New York, 16 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından iki hafta sonra imzaladığı ancak yargıya takılan vize göçmen kararnamesinden vazgeçmeyeceğini, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını...

Trump yeni vize ve göçmen kararnamesi çıkaracak (2)

Nafiz Albayrak / New York, 16 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından iki hafta sonra imzaladığı ancak yargıya takılan vize göçmen kararnamesinden vazgeçmeyeceğini, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Trump’ın, başkanlık özel yetkisini kullanarak imzaladığı kararname, ülkede büyük çaplı protestolara yol açmış, yüzlerce kişi sınır kapılarında gözaltına alınmış, kararname iki ayrı Temyiz Mahkemesi’nde de yargıya takılmıştı. Trump söz konusu mahkeme kararlarını ‘kötü kararlar’ olarak değerlendirdi, ‘Kararname kötü değil, mahkemeler kötü’ dedi. Kararnamenin ‘kötü insanların’ ABD’ye girişini önlemeye yönelik olduğunu savunan Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkarılacağını yineledi.

Trump basın toplantısının büyük bölümünde Amerikan medyasını yalan haberler üretmekle suçladı. Basın toplantısı sürüyor.

 

 

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