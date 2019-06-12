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Trump, yanlışlıkla göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti

ABD () – Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden Trump, Meksika’nın inkâr ettiği anlaşmanın varlığını kanıtlamak için ceketinin cebinden belgeyi çıkarınca, yanlışlıkla anlaşmaya ilişkin detayları ifşa etti. Washington...

Trump, yanlışlıkla göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti

ABD () – Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden Trump, Meksika’nın inkâr ettiği anlaşmanın varlığını kanıtlamak için ceketinin cebinden belgeyi çıkarınca, yanlışlıkla anlaşmaya ilişkin detayları ifşa etti.

Washington Post’ta yer alan habere göre Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın ayrıntılarını paylaşmayı reddettiği ve Meksika’nın inkâr ettiği anlaşmanın belgesini, Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşurken ceketinin cebinden çıkarınca anlaşmaya ilişkin detaylar ifşa oldu.

Washington Post’un fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından fotoğraflanan belgede Meksikalı ve Amerikalı 2 kişinin imzası görülüyor. Ancak, haberde, imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia ediliyor.

‘Yük paylaşımı’ ve ‘mülteciler’ gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD’den sığınma talep eden Orta Amerika’dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika’da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili olabileceğine değiniliyor.

Ayrıca, belgede, Meksika’nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesi Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından bahsedildi.

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