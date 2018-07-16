Trump ve Putin: Ordularımız yıllardır siyasilere göre daha iyi anlaşıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki’deki görüşmelerinin Suriye’ye ilişkin kısmında ise iki ülkenin ordularının siyasilerinden çok daha iyi anlaştıklarını ve bunun yıllardır böyle olduğunu vurguladı.

Suriye’deki krize ilişkin Trump şunları söyledi:

“İsrail’le birlikte çalıştık hep. Putin de İsrail’e yardım ediyor Suriye’deki güvenlik endişeleri konusunda.

“Yani İsrail’in güvenliği için iki ülke işbirliği içinde çalışmaya devam edecek.

“IŞİD’in yüzde 97’si yok oldu.

“İsrail’le çalışmak harika. Ve İsrail’in güvenliğini sağlamak hem Başkan Putin’in ve benim görmek istediğim bir şey.

“Ama asıl önemlisi insanlara yardım etmek.

“Bazı görüntüler ve fotoğraflar gördüm. Ve bu insanlara yardım edebilirsek asıl önemli olan bu. Suriyeli insanlara düzgün bir barınak sağlamak önemli olan.

“Siyasi liderlerimizden çok daha iyi anlaşıyor ordular – hatta belki de yıllardır bu böyle.

Sığınmacıların büyük bir çoğunluğunun Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de olduğunu vurgulayan Putin ise şunları söyledi:

“Bugün insani yardımların sevkiyatı konusunu da gündeme getirdim.

“Sığınmacıların büyük bir çoğunuğu Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de.

“Eğer bu insanlara ve sığınmacılara yardım edersek, Suriye’deki krize yardım etmiş olacağız.

“Ben de Başkan Trump’a şu konuda katılıyorum. Ordularımız uzun bir süredir iyi anlaşıyor ve siyasilerimizden daha iyi işbirliği içindeler.

“Suriye’deki krizin çözümü için bölgede etin olan devletlere, küçük bir devletler grubu olarak sorunların görüşülmeye devam etmesini planlıyoruz.”

Putin de aynı konudaki soruyu yanıtlarken, "Rus ve Amerikan askerleri işbirliği ve koordinasyon tecrübeleri edindiler ve iletişim kanalları oluşturduk, tüm bunlar Suriye’de hem karada, hem de havada tehlikeli olaylara ve ön görülemez çatışmalara yol açılmamasını sağladı" dedi.

Puten, basın toplantısındaki konuşmasında, "İki nükleer güç olarak, biz uluslararası güvenlik için büyük sorumluluk taşıyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Stratejik istikrar ve nükleer silahların yayılmaması sorunlarında diyalog kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve biz de buna dikkat çektik.

"Amerikalı meslektaşlarımıza bu konuyla ilgili kesin teklifler sunduk.

"Askeri-siyasi ve silahlanmama konuları üzerinde ortak çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

"Biz terörle mücadele ve siber alanda işbirliğini devam etmesi taraftarıyız.

"Bunun en taze Örneği dün sona eren Dünya kupası çerçevesinde güvenlik alanında Amerikalı uzmanlar grubu ile yapılan sıkı işbirliğidir.

"Özel servisler düzeyindeki temaslarımız yararlı şekilde sistematik temele dönüştü.

"ABD Başkanı’na terörle mücadele çalışma grubunun kurulması teklifini hatırlattım."Bölgesel krizlere büyük yer verdik. Bazı yerler ve bazı tavırlarda fikirlerimiz ortak değil, fakat çakışan çıkarlarımız da az değil. Ortak noktaları aramamız, uluslararası forumlar dahil olmak üzere daha sıkı işbirliği yapmamız gerek."