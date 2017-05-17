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Trump ve Pence FETÖ şüphelisi papazın serbest bırakılmasını istedi

Washington, 17 Mayıs () – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşme sırasıda, Trump, FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklanan İzmir Diriliş Kilisesi Papazı Andrew...

Trump ve Pence FETÖ şüphelisi papazın serbest bırakılmasını istedi

Washington, 17 Mayıs () – Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşme sırasıda, Trump, FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklanan İzmir Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Brunson’un serbest bırakılmasını istedi.
Aralık ayında, bir terör operasyonu esnasında tutuklanan Brunson hakkında resmi bir suçlama bulunmuyor.
Görüşme sonrasında Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump’ın, Papaz Andrew Brunson’ın bir önce serbest bırakılıp ABD topraklarına dönmesini beklediğini söylediği belirtildi.
CBN'in haberine göre, Trump ve yardımcısı Pence'in bu isteği Hristiyan liderler tarafından coşkuyla karşılanırken, Başkan ve yardımcısı "Kilisenin savunucuları’ olarak adlandırıldı.
 

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