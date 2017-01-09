Trump, üretimi ABD içine taşıyan şirketlere teşekkür etti

Edip Sönmez / İstanbul, 9 Ocak, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, üretim araçlarını ABD içine taşıyan şirketlere teşekkür ederek destek verdi.

Donald Trump, Ford ve Fiat Chrysler gibi otomotiv devlerinin üretimi ülke dışındaki tesislerden ABD içine çekme kararı almasını teşvik ederek, ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve işsizlik sorununu azaltmayı hedefliyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Nihayet oluyor: Fiat Chrysler, Michigan ve Ohio’daki fabrikalara 1 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2000 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Bu da Ford’un geçen hafta, Meksika’da milyar dolarlık fabrika inşa etmek yerine, Michigan’da ve ABD içinde büyüyeceğini açıklamasının ardından oldu. Teşekkürler Ford ve Fiat Chrysler,” ifadelerini kullandı.