ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala savaşmamızı istiyor” dedi.

Trump, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala savaşmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinin farkında değiller. Neden savaş ilanı istemiyorlar?” ifadelerini kullandı.