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Trump: Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala savaşmamızı istiyor” dedi. Trump,...

DIŞ HABERLER 13.10.2019, 17:01
Trump: Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala savaşmamızı istiyor” dedi.

Trump, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu’daki savaşlara sokanlar hala savaşmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinin farkında değiller. Neden savaş ilanı istemiyorlar?” ifadelerini kullandı.

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