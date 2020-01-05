Trump: Tereddüt etmeden vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir İran saldırısına tereddüt etmeden karşılık verileceğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri askeri alanda 2 trilyon dolar harcama yaptı. Biz dünyanın en büyüğü ve açık ara en iyisiyiz! İran bir Amerikan Üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden göndereceğiz” ifadelerini kullandı.