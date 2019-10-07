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Trump'tan tepki çeken Tweet: Türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha...
DIŞ HABERLER 07.10.2019, 20:36
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim” ifadeleri tepki çekti.
ABD Başkanı, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Daha önce belirttiğim gibi ve sadece bunu yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim. Avrupa ve diğerleri ile birlikte yakalanan DEAŞ mensuplarını ve ailelerini gözetlemeleri gerekiyor. ABD, şimdiye kadar DEAŞ’la mücadelede beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi alanlarını korumasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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