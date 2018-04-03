Trump'tan Suriye açıklaması: Eve dönme vakti geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan () - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkıp evlerine dönme vaktinin geldiğini söyledi.

Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimizi yurtlarına geri getirmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden yapılandırmak istiyorum. Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon para harcadık, karşılığında hiç bir şey almadık" diye konuştu.

Trump, ABD- Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası tamamlanıncaya kadar, kaçak giriş-çıkışlar ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için sınır güvenliğini ordunun sağlayacağını da söyledi.

